Riesiger Ärger wegen PSG-Choreo

Die Fanchoreografie vor dem gestrigen Champions League-Spitzenspiel zwischen Paris St. Germain und dem FC Barcelona (4:2) könnte für die Gastgeber ein Nachspiel haben. Wie die katalanische ‚Sport‘ berichtet, zeigte sich die Barça-Vereinsspitze überaus verärgert und erwägt, eine offizielle Beschwerde bei der UEFA einzureichen.

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« Massacre à la parisienne » Le CUP lance le choc entre le PSG et le FC Barcelone. #PSGBarça https://t.co/LVIGhysN1o — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) October 20, 2026

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Die Choreo im Heimblock stellte eine blutbeschmierte Figur mit Michael Myers-Maske im PSG-Trikot mit Kettensäge dar, die das Vereinswappen der Katalanen zersägt. Darunter der Slogan: „Massaker à la Paris.“