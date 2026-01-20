Werder erreichen Anfragen für Alvero

Der SV Werder Bremen könnte noch im Winter Sechser Skelly Alvero loswerden. Laut der ‚Bild‘ hat der Bundesligist inzwischen Anfragen für den Franzosen erhalten. Unter anderem sollen diese aus dessen Heimat Frankreich kommen.

Konkret sei es bislang aber noch nicht geworden. Alvero war im Sommer 2024 für knapp fünf Millionen Euro von Olympique Lyon im Anschluss an eine Leihe fest an die Weser gewechselt, kann dort aber nicht wirklich überzeugen. Unter Horst Steffen bestritt der 23-Jährige bislang nur zwei Spiele. Sowohl eine Leihe als auch ein Verkauf sind denkbar.