Rekordgehalt: Arsenal bindet Saka
Bukayo Saka trägt weiterhin das Trikot des FC Arsenal. Der Flügelspieler unterschreibt ein langfristiges neues Arbeitspapier. Mit knapp 18 Millionen Euro pro Jahr avanciert der 24-Jährige dem Vernehmen nach zum bestbezahlten Arsenal-Spieler aller Zeiten. Berichten zufolge bindet er sich bis 2031.
Arsenal @Arsenal – 16:01
Bukayo is one of us.Bei X ansehen
We’re delighted to announce that Bukayo Saka has signed a new contract with The Arsenal 🙌
Bei den Gunners gehört das Eigengewächs zu den Leistungsträgern. Auch in der englischen Nationalelf setzt man große Hoffnungen in Saka, der schon in 48 Länderspielen auf dem Feld stand.
