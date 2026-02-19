Menü Suche
Rekordgehalt: Arsenal bindet Saka

von Luca Hansen - Quelle: arsenal.com
Bukayo Saka bejubelt einen Treffer für den FC Arsenal @Maxppp

Bukayo Saka trägt weiterhin das Trikot des FC Arsenal. Der Flügelspieler unterschreibt ein langfristiges neues Arbeitspapier. Mit knapp 18 Millionen Euro pro Jahr avanciert der 24-Jährige dem Vernehmen nach zum bestbezahlten Arsenal-Spieler aller Zeiten. Berichten zufolge bindet er sich bis 2031.

Arsenal
Bukayo is one of us.

We’re delighted to announce that Bukayo Saka has signed a new contract with The Arsenal 🙌
Bei den Gunners gehört das Eigengewächs zu den Leistungsträgern. Auch in der englischen Nationalelf setzt man große Hoffnungen in Saka, der schon in 48 Länderspielen auf dem Feld stand.

