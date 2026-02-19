Rekordgehalt: Arsenal bindet Saka

Bukayo Saka trägt weiterhin das Trikot des FC Arsenal. Der Flügelspieler unterschreibt ein langfristiges neues Arbeitspapier. Mit knapp 18 Millionen Euro pro Jahr avanciert der 24-Jährige dem Vernehmen nach zum bestbezahlten Arsenal-Spieler aller Zeiten. Berichten zufolge bindet er sich bis 2031.

Bei den Gunners gehört das Eigengewächs zu den Leistungsträgern. Auch in der englischen Nationalelf setzt man große Hoffnungen in Saka, der schon in 48 Länderspielen auf dem Feld stand.