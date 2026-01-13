Demirbay wechselt erneut

Nur ein halbes Jahr nach der Unterschrift bei Eyüpspor zieht Kerem Demirbay weiter. Dem türkischen Journalisten Resat Can Özbudak zufolge hat sich der 32-jährige Mittelfeldspieler mit Kasimpasa auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Der ehemalige Bundesligaprofi soll einen Zweieinhalbjahresvertrag unterzeichnet haben.

In der laufenden Saison war Demirbay bei Eyüpspor absolut gesetzt. Er stand in 16 von 17 Spielen in der Startelf, verpasste lediglich eine Partie aufgrund einer Gelbsperre. Zu den Wechselmodalitäten, die zwischen den beiden Süper Lig-Vertretern ausgehandelt wurden, ist zur Stunde noch keine Information bekannt.