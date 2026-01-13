Menü Suche
Kommentar
Süper Lig

Demirbay wechselt erneut

von Dominik Schneider - Quelle: Resat Can Özbudak
Kerem Demirbay 2223 Bayer Leverkusen @Maxppp

Nur ein halbes Jahr nach der Unterschrift bei Eyüpspor zieht Kerem Demirbay weiter. Dem türkischen Journalisten Resat Can Özbudak zufolge hat sich der 32-jährige Mittelfeldspieler mit Kasimpasa auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Der ehemalige Bundesligaprofi soll einen Zweieinhalbjahresvertrag unterzeichnet haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der laufenden Saison war Demirbay bei Eyüpspor absolut gesetzt. Er stand in 16 von 17 Spielen in der Startelf, verpasste lediglich eine Partie aufgrund einer Gelbsperre. Zu den Wechselmodalitäten, die zwischen den beiden Süper Lig-Vertretern ausgehandelt wurden, ist zur Stunde noch keine Information bekannt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Süper Lig
Kasimpasa
Eyüp
Kerem Demirbay

Weitere Infos

Süper Lig Süper Lig
Kasimpasa Logo Kasimpasa
Eyüp Logo Eyüpspor
Kerem Demirbay Kerem Demirbay
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert