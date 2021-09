BVB vor Sporting: Zittern um Haaland

Bei Borussia Dortmunds 0:1-Niederlage in Mönchengladbach am Samstag wurden Marco Reus (Kapselreizung im Knie) und insbesondere Erling Haaland (muskuläre Probleme) schmerzlich vermisst. Ob sie gegen Sporting Lissabon dabei sein können, ist Stunden vor Anpfiff am Dienstagabend (21 Uhr) noch immer unklar.

Reus nahm aber – im Gegensatz zu Haaland – immerhin am Abschlusstraining teil. Gut möglich also, dass der Kapitän in die Startelf zurückkehrt. Falls Haaland weiter fehlt, könnte Thorgan Hazard sein Startelf-Comeback nach Verletzungspause geben.

Von der in Mönchengladbach praktizierten Fünferkette wird Trainer Marco Rose wohl wieder abrücken. Das in den vergangenen Wochen erprobte 4-4-2 mit Raute funktionierte schließlich in der Regel gut.

So könnte der BVB spielen