Zoff bei Bayern: Rummenigge hat genug

Es scheint, als hätte mittlerweile auch Karl-Heinz Rummenigge die Hoffnung verloren, man könnte den Streit zwischen Hansi Flick und Hasan Salihamidzic intern regeln. Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern wählt darum den Weg über die Medien, um ein Machtwort zu sprechen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Dieses Thema muss ein Ende haben. Es ist überflüssig, dass wir das permanent kommentieren müssen, zumal wir im letzten Viertel der Saison stehen, mit sieben Punkten Vorsprung Erster in der Bundesliga sind, und auch trotz unseres 2:3 gegen Paris noch eine Chance haben, in der Champions League weiterzukommen. Wir brauchen Ruhe und eine Fokussierung auf das Wesentliche“, so Rummenigges deutliche Ansage gegenüber der ‚Bild‘.

Ob es hilft? Aktuell sind die Fronten derart verhärtet, dass eine gemeinsame Planung für die kommende Saison fast unmöglich scheint. Immer wieder geraten Flick und Salihamidzic in Personalfragen aneinander. Zudem steht die Frage im Raum, ob Flick das Erbe von Joachim Löw bei der Nationalmannschaft antreten will. Ein Dementi gab es dazu bislang weder vom Coach noch von Brazzo.