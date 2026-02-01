HSV: Nächster Abgang besiegelt

Der Hamburger SV wird kurz vor Ladenschluss Immanuel Pherai abgeben. Laut der ‚Bild‘ sind mit dem 1. FC Nürnberg nur noch letzte Details zu klären. Der Club werde den 24-Jährigen wohl ausleihen, so das Boulevardblatt.

Ferner arbeitet der Zweitligist im Übrigen an weiteren Verstärkungen. Am Deadline Day sollen der ‚Bild‘ zufolge neben Pherai noch ein Innenverteidiger und ein Stürmer an den Valznerweiher wechseln. Zudem soll Philip Otele vom FC Basel für die Flügel kommen. Viel Arbeit also für Joti Chatzialexiou.