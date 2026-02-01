Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

HSV: Nächster Abgang besiegelt

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Immanuel Pherai im Outfit des Hamburger SV @Maxppp

Der Hamburger SV wird kurz vor Ladenschluss Immanuel Pherai abgeben. Laut der ‚Bild‘ sind mit dem 1. FC Nürnberg nur noch letzte Details zu klären. Der Club werde den 24-Jährigen wohl ausleihen, so das Boulevardblatt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ferner arbeitet der Zweitligist im Übrigen an weiteren Verstärkungen. Am Deadline Day sollen der ‚Bild‘ zufolge neben Pherai noch ein Innenverteidiger und ein Stürmer an den Valznerweiher wechseln. Zudem soll Philip Otele vom FC Basel für die Flügel kommen. Viel Arbeit also für Joti Chatzialexiou.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Hamburg
Nürnberg
Immanuel Pherai

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Hamburg Logo Hamburger SV
Nürnberg Logo 1. FC Nürnberg
Immanuel Pherai Immanuel Pherai
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert