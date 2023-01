BVB: Reus-Comeback verschiebt sich

Ein Einsatz von Marco Reus gegen Mainz 05 kommt noch zu früh. Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ ist die Entscheidung gefallen, dass der zuletzt an Beschwerden am Sprunggelenk laborierende Kapitän von Borussia Dortmund am morgigen Mittwoch (18:30 Uhr) noch nicht mitmischen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Trainer Edin Terzic hatte einen Reus-Einsatz in der Pressekonferenz am Nachmittag noch offengelassen. Nun steht fest, dass sich der 33-Jährige, dessen Zukunft über die Saison hinaus noch ungeklärt ist, auf sein Comeback warten muss.

Lese-Tipp

RB: Eberl dementiert Reus-Gerüchte