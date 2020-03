Italienischer Journalist: Konkretes Bayern-Angebot an Havertz

Der FC Bayern hat Kai Havertz angeblich ein konkretes Angebot unterbreitet. Der italienische Journalist Nicolò Schira verweist auf einen Fünfjahresvertrag, der dem 20-jährigen Offensivspieler acht Millionen Euro pro Jahr einbringen würden.

#BayernMunich are working to sign Kai #Havertz from #BayerLeverkusen in summer. They have offered to him 5-years contract with a wages of €8M a year. #transfers