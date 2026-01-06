Wunsch erfüllt: Cancelo kehrt zurück

Für João Cancelo geht es zurück nach Europa. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat sich der FC Barcelona mit Al Hilal auf eine Leihe des 31-Jährigen geeinigt. Auch der Rechtsverteidiger hat dem Wechsel schon zugestimmt. Barça zahlt eine Leihgebühr von vier Millionen Euro.

Erst gestern hatte der saudische Klub eigentlich eine Übereinkunft mit Inter Mailand getroffen, doch Cancelo präferiert einen Transfer nach Katalonien. Dort hatte der ehemalige Münchner bereits gespielt, bevor er vor eineinhalb Jahren zu Al Hilal gewechselt war. Vertraglich ist Cancelo noch bis 2027 an seinen Arbeitgeber gebunden.