FC Bayern: Neuer wieder auf dem Platz

Das Comeback von Manuel Neuer rückt näher. Wie die ‚Bild‘ berichtet, stand die Nummer eins des Rekordmeisters am heutigen Dienstag erstmals nach seinem Unterschenkelbruch wieder auf dem Platz. An der Säbener Straße trainierte der 37-Jährige mit Torwarttrainer Michael Rechner und Reha-Trainer Thomas Wilhelmi. Im Anschluss an die Übungseinheit habe der Weltmeister „happy“ gewirkt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gegenüber Vereinsmedien sagte Neuer in der vergangenen Woche hinsichtlich seiner Genesung: „Mir geht es gut. Ich freue mich, jeden Tag an die Säbener Straße zu kommen und dort zu trainieren. Die Reha läuft sehr gut, wir sind zufrieden. Auch die letzten Bilder waren gut. Es macht Spaß, jeden Tag einen Schritt voranzukommen. Wir sind alle optimistisch.“

Lese-Tipp

Lewandowski: „Bayern bleibt in meinem Herzen“