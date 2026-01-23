Nächster Überraschungsdeal: Schalke holt Ex-Kölner Ljubicic

Nach dem Transfer-Coup mit Starstürmer Edin Dzeko (39) hat der FC Schalke 04 offenbar den nächsten überraschenden Deal eingetütet. Nach Informationen von ‚Sportske Novosti‘ wechselt der ehemalige Kölner Dejan Ljubicic (28) von Dinamo Zagreb zum Zweitliga-Spitzenreiter. Die Königsblauen sichern sich den Mittelfeldakteur laut der kroatischen Zeitung für eine Ablöse von einer Million Euro und statten ihn mit einem Dreijahresvertrag aus.

Dem Bericht zufolge wurde der Transfer binnen kurzer Zeit eingefädelt. Wie bei Dzeko soll auch hier S04-Coach Miron Muslic gehörigen Anteil haben. Der Österreicher mit bosnischen Wurzeln habe Ljubicic, neunfacher ÖFB-Nationalspieler und Sohn bosnischer Kroaten, unbedingt gewollt, was eine schnelle Einigung ermöglichte.

Für Ljubicic bedeutet der Wechsel eine rasche Rückkehr in den deutschen Fußball. Erst im vergangenen Sommer hatte der Rechtsfuß den 1. FC Köln ablösefrei in Richtung Zagreb verlassen. Für Dinamo absolvierte der gebürtige Wiener in der laufenden Spielzeit 22 Partien (zwei Tore, drei Assists). Nun soll er die Schalker Angreifer in Szene setzen und den Ruhrpottklub zum Bundesliga-Aufstieg verhelfen.