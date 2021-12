Augsburg-Talent Pejcinovic im Fokus: Die Serie A ruft

Eine hervorragende Technik, einen fantastischen linken Fuß, körperliche Robustheit und einen für sein Alter eiskalten Abschluss – Dzenan Pejcinovic vereint trotz seiner erst 16 Jahre bereits wichtige Attribute für eine Top-Karriere auf sich.

Und auch die Quote des Talents kann sich mehr als sehen lassen: Zehn Treffer in zehn Partien der U17-Bundesliga, darüber hinaus bärenstarke elf Tore in sieben Spielen mit der deutschen U17.

Die Folge: Laut dem italienischen Portal ‚Calciomercato.com‘ bekunden die beiden Mailänder Klubs Inter und AC Interesse an Pejcinovic, der in Augsburg in absehbarer Zeit für die Profis eingeplant ist.

