Klopp-Vertrag: DFB mit XXL-Zugeständnissen an Red Bull

Unter den deutschen Fußballfans macht sich bereits eine Klopp-Mania breit, dabei ist die Verpflichtung des 59-Jährigen als neuer deutscher Nationaltrainer noch nicht in trockenen Tüchern. Im Hintergrund verhandelt der DFB fleißig mit allen beteiligten Parteien.

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Laut der ‚Bild‘ sind die groben Details einer Lösung bereits klar: „Alle wesentlichen Punkte für eine Zusammenarbeit wurden im Hintergrund in den vergangenen Tagen vorbesprochen.“ Die wichtigste Frage ist die der Kompensation für Klopps gegenwärtigen Arbeitgeber Red Bull, für den er noch bis 2029 als Head of Global Soccer unter Vertrag steht. Laut der Boulevardzeitung ist eine Ablösezahlung nicht mehr realistisch.

Löw kommt nicht zum DFB

Stattdessen soll der Getränke-Riese anderweitig entschädigt werden und Klopp als Werbebotschafter erhalten bleiben. Dessen Werbewert übersteige eine Ablöse im einstelligen Millionen-Bereich deutlich. Klar ist laut ‚Bild‘ auch: Der als potenzieller Co-Trainer gehandelte Zsolt Löw, der aktuell Head of Soccer Development bei Red Bull ist, wird nicht mit Klopp zum DFB wechseln. Er genießt bei Red Bull einen zu großen Stellenwert.

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Auch zwischen dem neuen starken Mann und dem Verband ist der vertragliche Rahmen klar abgesteckt. Laut ‚Bild‘ unterschreibt Klopp für vier Jahre bis einschließlich der Weltmeisterschaft 2030 in Spanien, Marokko und Portugal. Das darin verankerte Gehalt soll minimal niedriger als das von Julian Nagelsmann sein, der zuvor auf sieben Millionen Euro kam. Klopp gehe es nicht ums Geld, der Job sei eine Herzenssache.

Persönliche Treffen vor Unterschrift

Etliche potenzielle Co-Trainer haben sich laut Bericht in den vergangenen Tagen beworben. So gut wie klar ist, dass Peter Krawietz (aktuell in Klopps RB-Team) und Pepijn Lijnders (ehemaliger Klopp-Co in Liverpool) zum Trainerteam dazustoßen werden.

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Planmäßig treffen sich Klopp und RB-Boss Oliver Mitzlaff noch vor dem WM-Finale in New York. Auch mit dem DFB um Präsident Bernd Neuendorf soll es vorher in der amerikanischen Metropole ein Treffen geben, um „ein Gefühl füreinander zu entwickeln und sich bei allen wichtigen Fragen direkt in die Augen zu schauen“. Danach soll der Deal festgezurrt werden.