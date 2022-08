City verleiht Kayky

Manchester City will Offensivtalent Kayky Spielpraxis in Portugal gewähren. ‚UOL Esporte‘ zufolge wird der 19-jährige Außenstürmer für eine Saison an den Erstligisten Paços de Ferreira verliehen. Laut Fabrizio Romano ist der Medizincheck für den morgigen Montag angesetzt.

Kayky war vor knapp einem Jahr für zehn Millionen Euro plus 16 Millionen an möglichen Boni von Fluminense Rio de Janeiro zu City gewechselt. In seiner ersten Saison kam der Brasilianer zu zwei Kurzeinsätzen. 14 Mal lief Kayky für die U21 der Skyblues auf (sechs Tore, vier Assists).