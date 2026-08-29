Kessié-Rückkehr perfekt

Franck Kessié (29) trägt ab sofort wieder das Trikot von Atalanta Bergamo. Der Serie A-Klub verkündet die Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers, der bereits zwischen 2015 und 2019 bei den Bergamasken unter Vertrag gestanden hatte.

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The never-ending story 🖤💙

Franck is back 🫡 pic.twitter.com/Bdz9obbttN — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 29, 2026

Der 104-fache ivorische Nationalspieler kommt ablösefrei, zuletzt war er seit seinem Abschied von Al Ahli mehrere Wochen vereinslos. In den vergangenen Tagen wurde Kessié auch konkret mit Juventus Turin in Verbindung gebracht, den Zuschlag erhält aber letztlich der Ligakonkurrent aus Bergamo.