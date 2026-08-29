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Offiziell Serie A

Kessié-Rückkehr perfekt

von Fabian Ley
Franck Kessié regt sich auf @Maxppp

Franck Kessié (29) trägt ab sofort wieder das Trikot von Atalanta Bergamo. Der Serie A-Klub verkündet die Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers, der bereits zwischen 2015 und 2019 bei den Bergamasken unter Vertrag gestanden hatte.

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Der 104-fache ivorische Nationalspieler kommt ablösefrei, zuletzt war er seit seinem Abschied von Al Ahli mehrere Wochen vereinslos. In den vergangenen Tagen wurde Kessié auch konkret mit Juventus Turin in Verbindung gebracht, den Zuschlag erhält aber letztlich der Ligakonkurrent aus Bergamo.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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