Rassismus-Verdacht: FA klagt Cavani an

Ein Instagram-Post vom 29. November könnte Edinson Cavani teuer zu stehen kommen. Wie die FA verkündet, wurde der Stürmer von Manchester United wegen eines Verstoßes gegen die Social Media-Richtlinien des englischen Fußballverbands angeklagt. Es handle sich um einen Verstoß von „besonderer Härte“, da es um eine potenziell rassistische Thematik ging.

Cavani hatte sich nach dem 3:2-Sieg der Red Devils gegen den FC Southampton via Instagram mit den Worten „Gracias Negrito“ bei einem Fan für dessen Glückwünsch bedankt. In seiner uruguayischen Heimat ist es ein Ausdruck, der rassistisch interpretiert werden kann. Cavani löschte den entsprechenden Post nach kurzer Zeit und entschuldigte sich daraufhin öffentlich. Bis zum 4. Januar haben der Stürmer und ManUnited nun Zeit, zur Anklage Stellung zu beziehen. Ein erstes Statement veröffentlichte der Klub bereits.

