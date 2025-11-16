Zwei Fragezeichen: So könnte die DFB-Elf spielen

Nico Schlotterbecks (25) Fleischwunde ist inzwischen so weit ausgeheilt, dass er beim letzten Gruppenspiel der WM-Qualifikation gegen die Slowakei am morgigen Montag (20:45 Uhr) wohl wieder mitwirken kann. Der Linksfuß wurde beim mühsamen 2:0 in Luxemburg wieder einmal schmerzlich vermisst, Rechtsfuß Jonathan Tah (29) wirkte vor allem im Spielaufbau als halblinker Innenverteidiger einmal mehr verloren.

Und auch der zuletzt angeschlagene Joshua Kimmich (30) könnte wieder mit von der Partie sein. „Wir entscheiden morgen. Wir haben gute Ärzte und Physiotherapeuten, aber es geht um die Schmerzen und sein Befinden. Josh will dieses Spiel unbedingt spielen, daher gehe ich davon aus, dass er auflaufen wird“, ist Nagelsmann positiv gestimmt.

So könnte Deutschland spielen