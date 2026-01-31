Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Meeting: Neue Anselmino-Hoffnung für den BVB?

von Martin Schmitz - Quelle: Sky
1 min.
Aaron Anselmino schaut zur Seite @Maxppp

Am Wochenende wird sich die nähere Zukunft von Aaron Anselmino entschieden. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird der FC Chelsea in einem Meeting am Samstag intern über die weiteren Pläne mit dem 20-Jährigen beraten. Eigentlich möchten die Blues Jeremy Jacquet von Stade Rennes verpflichten. Die Engländer wollen jedoch die aufgerufene Ablöseforderung der Franzosen nicht erfüllen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schafft es Chelsea, den ebenfalls 20-Jährigen aus Rennes loszueisen, könnte Anselmino im Gegenzug für die Rückrunde an den Tabellensechsten der Ligue 1 verliehen werden. Derzeit ist der Ausgang der Verhandlungen offen und auch Borussia Dortmund kann sich noch leise Hoffnungen auf eine erneute Leihe des Argentiniers machen. Die Chance erscheint aktuell jedoch eher gering.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Ligue 1
Chelsea
BVB
Rennes
Aaron Anselmino
Jérémy Jacquet

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Ligue 1 Ligue 1
Chelsea Logo FC Chelsea
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Rennes Logo Stade Rennais FC
Aaron Anselmino Aaron Anselmino
Jérémy Jacquet Jérémy Jacquet
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert