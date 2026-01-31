Meeting: Neue Anselmino-Hoffnung für den BVB?

Am Wochenende wird sich die nähere Zukunft von Aaron Anselmino entschieden. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird der FC Chelsea in einem Meeting am Samstag intern über die weiteren Pläne mit dem 20-Jährigen beraten. Eigentlich möchten die Blues Jeremy Jacquet von Stade Rennes verpflichten. Die Engländer wollen jedoch die aufgerufene Ablöseforderung der Franzosen nicht erfüllen.

Schafft es Chelsea, den ebenfalls 20-Jährigen aus Rennes loszueisen, könnte Anselmino im Gegenzug für die Rückrunde an den Tabellensechsten der Ligue 1 verliehen werden. Derzeit ist der Ausgang der Verhandlungen offen und auch Borussia Dortmund kann sich noch leise Hoffnungen auf eine erneute Leihe des Argentiniers machen. Die Chance erscheint aktuell jedoch eher gering.