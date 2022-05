Edwards übernimmt Watford

Der FC Watford geht mit einem neuen Trainer in die Saison 2022/23. Wie der Premier League-Absteiger verkündet, übernimmt Rob Edwards den freiwerdenden Posten. Der 39-jährige Waliser stand seit rund einem Jahr beim Viertligisten Forest Green Rovers an der Seitenlinie.

Edwards, der in der Vergangenheit bereits als Co- und U23-Trainer bei Watford tätig war, wird die Nachfolge von Roy Hodgson antreten. Der Vertrag des 74-Jährigen läuft Ende Juni aus.

Watford Football Club is delighted to confirm the appointment of Rob Edwards as our new Head Coach, effective after the conclusion of the current 2021/22 season.#WatfordFC