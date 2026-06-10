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Bundesliga

RB verhandelt Geertruida-Abgang

von Dominik Sandler - Quelle: safc.com
1 min.
Lutsharel Geertruida fokussiert den Ball @Maxppp

Der AFC Sunderland ist an einer weiteren Zusammenarbeit mit Lutsharel Geertruida interessiert. In einer offiziellen Mitteilung geben die Black Cats an, dass aktuell über den Verbleib von Geertruida diskutiert werde. Sunderland besitzt eine 23 Millionen Euro hohe Kaufoption für den von RB Leipzig ausgeliehenen Niederländer, will diese aber nicht ziehen.

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Entsprechend wird aktuell für den 25-jährigen Außenverteidiger nachverhandelt. In der abgelaufenen Saison absolvierte Geertruida 30 Pflichtspiele für den AFC. Von den Niederlanden wurde er für die Weltmeisterschaft nachnominiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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