Werder: Trotz Rashica-Abgang keine Transfers?

Werder Bremen wird womöglich selbst nach einem Transfer von Milot Rashica keine neuen Spieler im Winter verpflichten. „Selbst bei einem Abgang von Milot wäre das kein Automatismus, weil die fnanzielle Situation herausfordernd bleiben wird“, bemerkt Sportdirektor Frank Baumann gegenüber der ‚Sport Bild‘.

Rashicas Leihe zu Bayer Leverkusen war am Ende der vergangenen Transferperiode in letzter Minute geplatzt. Sollte die Werkself erneut um den kosovarischen Angreifer buhlen, wird sie wohl wieder ein Leihgeschäft anpeilen. Viel Geld würden die Bremer auf diese Weise ohnehin nicht verdienen. Allerdings sollen die Rheinländer aufgrund der anhaltenden Leistungsdelle mittlerweile Zweifel an Rashica hegen.