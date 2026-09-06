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Bundesliga

FC Bayern: Was ist der Knackpunkt bei Kane?

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sport1
Harry Kane beim Torabschluss @Maxppp

Jan-Christian Dreesen hat nicht bestätigt, dass die Vertragslaufzeit in den Verhandlungen mit Harry Kane (33) eine wichtige Rolle spielt. „Das ist eines der kleineren Details, über das ich hier nicht sprechen werde“, verweigerte der Vorstandsboss des FC Bayern beim ‚Doppelpass‘ auf ‚Sport1‘ die Aussage.

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Die Ausgangslage in den Gesprächen mit Kane ist allerdings klar. „Wir haben eine entspannte Beziehung. Es ist klar, dass beide Seiten es wollen“, so Dreesen. Kanes aktuelles Arbeitspapier endet im Anschluss an die laufende Saison. Der Spieler selbst würde dem Vernehmen nach gerne längerfristig verlängern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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