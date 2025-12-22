Bundesliga
Einigung: Bayern findet Lösung bei Olaya
Der Wechsel von Virgilio Olaya zum FC Bayern geht im Winter über die Bühne. Fabrizio Romano berichtet von einer mündlichen Einigung. Der 17-jährige Innenverteidiger von SD Aucas aus Ecuador unterschreibt einen Vertrag über viereinhalb Jahre, der ab Februar in Kraft tritt.
Fabrizio Romano @FabrizioRomano – 13:15
🚨❤️🤍 Bayern reach verbal agreement deal to sign 17 year old Ecuadorian CB Virgilio Olaya from SD Aucas, here we go! 🇪🇨Bei X ansehen
Seen as one of the best CB prospects in Ecuador, Olaya will sign a 4.5 year deal from February 2026.
Bayern, working on next step to loan Virgilio Olaya out.
Der Transfer war in Südamerika schon vor Wochen als fix gemeldet worden, die Bayern mussten aber noch einige Fragen klären. Olaya wird nämlich erst am 3. Februar 18 Jahre alt – die Grundvoraussetzung für einen Transfer nach Europa. Zudem sucht der FCB nun nach einer Leihstation für das Toptalent, da dieses womöglich nicht in der Zweitvertretung der Münchner in der Regionalliga spielberechtigt wäre.
