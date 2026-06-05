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FC Bayern: Asp Jensen zur Konkurrenz?

von Fabian Ley - Quelle: Bild
Jonathan Asp Jensen - ausgeliehen vom FC Bayern an Grasshoppers Zürich @Maxppp

Jonathan Asp Jensen wird wohl nicht mehr im Trikot des FC Bayern auflaufen. Informationen der ‚Bild‘ zufolge haben die Verantwortlichen den offensiven Mittelfeldspieler darüber unterrichtet, dass er in den Planungen der Münchner keine Rolle mehr spielt.

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Die vergangene Saison verbrachte Asp Jensen leihweise bei den Grasshoppers Zürich, kam dort auf neun Tore und sechs Vorlagen in 40 Einsätzen. Nun forciert der 20-Jährige einen dauerhaften Transfer. Laut der ‚Bild‘ bekunden einige Klubs aus der Bundesliga, aber auch aus Frankreich und Portugal Interesse am dänischen Talent.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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