Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

Nach Hickhack: Gladbach verliert Top-Talent Güner

Borussia Mönchengladbach muss einen harten Schlag hinnehmen. Talent Can Armando Güner bringt aber immerhin noch eine kleine Ablöse.

von Dominik Sandler
1 min.
Can Armando Güner im Gladbach-Trikot @Maxppp

Der Poker hatte sich über Wochen hingezogen, jetzt ist der Transfer offiziell. Wie Galatasaray mitteilt, wechselt Can Armando Güner von Borussia Mönchengladbach an den Bospurus und bindet sich dem Vernehmen nach bis 2031 an Cimbom.

Unter der Anzeige geht's weiter
Galatasaray SK
Profesyonel futbolcu Can Armando Güner ve kulübü Borussia Mönchengladbach ile futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun kulübüne net 350.000 EUR tutarında transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bei X ansehen

Für die Fohlen ist der Verlust des 18-Jährigen ein herber Schlag. Der Vertrag von Güner wäre im kommenden Sommer ausgelaufen. Die Bemühungen von Rouven Schröder & Co., das Arbeitspapier auszuweiten, waren letztlich erfolglos.

Immerhin: Die Fohlen kassieren noch rund 350.000 Euro für den Offensivspieler. Für die Profis kam Güner, der für Argentinien, Deutschland und die Türkei spielberechtigt ist, nicht zum Einsatz. Auch die TSG Hoffenheim und Werder Bremen waren am Linksfuß interessiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Winter-Wechsel hatte zwischenzeitlich auf der Kippe gestanden, was den Berater des Krefelders auf die Palme gebracht hatte. Spät haben sich die Klubs jetzt aber geeinigt. Am morgigen Freitag schließt das Transferfenster in der Türkei.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Süper Lig
M'gladbach
Galatasaray
Can Armando Güner

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Süper Lig Süper Lig
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Galatasaray Logo Galatasaray Istanbul
Can Armando Güner Can Armando Güner
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert