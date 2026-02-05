Nach Hickhack: Gladbach verliert Top-Talent Güner

Der Poker hatte sich über Wochen hingezogen, jetzt ist der Transfer offiziell. Wie Galatasaray mitteilt, wechselt Can Armando Güner von Borussia Mönchengladbach an den Bospurus und bindet sich dem Vernehmen nach bis 2031 an Cimbom.

Für die Fohlen ist der Verlust des 18-Jährigen ein herber Schlag. Der Vertrag von Güner wäre im kommenden Sommer ausgelaufen. Die Bemühungen von Rouven Schröder & Co., das Arbeitspapier auszuweiten, waren letztlich erfolglos.

Immerhin: Die Fohlen kassieren noch rund 350.000 Euro für den Offensivspieler. Für die Profis kam Güner, der für Argentinien, Deutschland und die Türkei spielberechtigt ist, nicht zum Einsatz. Auch die TSG Hoffenheim und Werder Bremen waren am Linksfuß interessiert.

Der Winter-Wechsel hatte zwischenzeitlich auf der Kippe gestanden, was den Berater des Krefelders auf die Palme gebracht hatte. Spät haben sich die Klubs jetzt aber geeinigt. Am morgigen Freitag schließt das Transferfenster in der Türkei.