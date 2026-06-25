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Bayer tütet kuriose Verlängerung ein

von Tristan Bernert
1 min.
Montrell Culbreath klatscht @Maxppp

Montrell Culbreath bekommt den nächsten Vertrag bei Bayer Leverkusen. Wie die Werkself verkündet, hat der 18-jährigen Außenbahnspieler sein Arbeitspapier vorzeitig um ein Jahr bis 2031 verlängert. Kurios: Erst im Januar hatte das Leverkusener Eigengewächs bis 2030 verlängert.

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„Die nochmalige Verlängerung der Vertragslaufzeit ist ein klares Zeichen unserer Zufriedenheit mit Montrell. Wir freuen uns sehr, dass er den Sprung in den Profibereich geschafft und seine Chance energisch genutzt hat“, so Geschäftsführer Sport Simon Rolfes. Culbreath schaffte im Laufe der abgelaufenen Saison den Durchbruch bei Bayer 04.

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