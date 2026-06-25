Montrell Culbreath bekommt den nächsten Vertrag bei Bayer Leverkusen. Wie die Werkself verkündet, hat der 18-jährigen Außenbahnspieler sein Arbeitspapier vorzeitig um ein Jahr bis 2031 verlängert. Kurios: Erst im Januar hatte das Leverkusener Eigengewächs bis 2030 verlängert.

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✍️ Montrell Culbreath verlängert seinen Vertrag bei Bayer 04 um ein weiteres Jahr und bleibt der Werkself bis 2031 erhalten. 🖤❤️ pic.twitter.com/0dMnf3HmpQ — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) June 25, 2026

„Die nochmalige Verlängerung der Vertragslaufzeit ist ein klares Zeichen unserer Zufriedenheit mit Montrell. Wir freuen uns sehr, dass er den Sprung in den Profibereich geschafft und seine Chance energisch genutzt hat“, so Geschäftsführer Sport Simon Rolfes. Culbreath schaffte im Laufe der abgelaufenen Saison den Durchbruch bei Bayer 04.