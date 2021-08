Reals bester Mann: Vinícius Júnior stellt Hazard und Bale in den Schatten

Drei Tore in zwei Spielen – in der neuen Saison erzielte Vinícius Júnior in 55 Minuten die gleiche Anzahl an Treffern wie in der kompletten vergangenen Spielzeit. Beim gestrigen 3:3 gegen UD Levante rettete der 21-Jährige Real Madrid nach seiner Einwechslung mit einem Doppelpack vor der Blamage.

Beim zwischenzeitlichen 2:2 behielt Vinícius nach einem Traumpass von Casemiro (29) vor dem Tor die Nerven – ein eigentlich seltenes Bild beim talentierten, aber auch häufig überhasteten Brasilianer. Das 3:3 war hingegen ein echtes Kunstwerk: Aus extrem spitzen Winkel beförderte Vinícius den Ball aus vollem Lauf mit dem Außenrist ins lange Eck. Zwar ist stark zu bezweifeln, dass die Aktion so beabsichtigt war, dennoch gelang Vinícius der ebenso wichtige wie sehenswerte Treffer zum Ausgleich.

Presse feiert Vinícius

Die Madrider Presse ist beeindruckt von der Vorstellung des Offensiv-Juwels. Laut der ‚Marca‘ hat Vinícius gar den Dreierangriff bestehend aus Gareth Bale (32), Karim Benzema (33) und Eden Hazard (30) unter Druck gesetzt: „Vinícius bringt das Trio Hazard-Benzema-Bale in Bedrängnis“, ansonsten sah die Zeitung eine schwache Vorstellung der Königlichen: „Ein großartiger Vinícius und sonst nicht viel.“

Aus Sicht der ‚as‘ hat der fünffache Nationalspieler ordentlich Werbung in eigener Sache betrieben: „Vinicius hebt seine Stimme. Er bewirbt sich um einen Stammplatz.“ Während Hazard und Bale (trotz seines Tores) eher blass blieben, wirbelte Vinícius die gegnerischen Abwehrreihen ein ums andere Mal auf.

Wie geht es weiter?

Vinícius selbst äußerte sich nach dem Spiel zurückhaltend und gab sich bescheiden: „Wir arbeiten im Training viel an solchen Situationen. Casemiro hat einen guten Pass gespielt und beim zweiten Treffer habe ich ihn mit dem Außenrist reingemacht. Ich arbeite an mir, um dem Team zu helfen. Ich bin sehr froh, dass ich gut in die Saison gestartet bin. Ich arbeite an allen Aspekten des Spiels, nicht nur an meinem Abschluss.“

Nun bleibt abzuwarten, ob Vinícius seine starken Leistungen über einen längeren Zeitraum abrufen kann und ob der Rechtsfuß sein zum Teil flattriges Nervenkostüm in den Griff bekommt. Gelingt ihm dies, ist er sicherlich ein Kandidat für die Startelf – und die alternden Bale und Hazard müssten tatsächlich um ihren Stammplatz bangen.