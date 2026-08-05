Ausgestochen: Tomiyasu vor der Unterschrift

Der FC Venedig geht im Rennen um Innenverteidiger Takehiro Tomiyasu (27) doch leer aus. Hatten italienische Medien kürzlich noch einen bevorstehenden Transfer zum Serie A-Klub vermeldet, geht es laut Fabrizio Romano jetzt stattdessen zu Crystal Palace.

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Tomiyasu habe den Medizincheck schon hinter sich gebracht und werde in den kommenden 48 Stunden beim Premier League-Vertreter unterschreiben. Der Vertrag des ehemaligen Arsenal-Profis bei Ajax Amsterdam war Ende Juni ausgelaufen.