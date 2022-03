Cavani hat Anfragen aus La Liga

Die Chancen stehen gut, dass sich Edinson Cavani (35) seinen Traum von La Liga verwirklichen kann. Wie der ‚Guardian‘ berichtet, liegen dem Stürmer aus Uruguay unter anderem Anfragen spanischer Vereine vor. Um welche Klubs es sich handelt, lässt die englische Tageszeitung offen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seinen aktuellen Arbeitgeber Manchester United wird Cavani im Sommer zum Vertragsende voraussichtlich verlassen. Gerne würde er mit La Liga eine weitere europäische Topliga kennenlernen. Vor seinem Aufenthalt in der Premier League ging El Matador in der Ligue 1 für Paris St. Germain und in der Serie A für die SSC Neapel und US Palermo auf Torejagd.