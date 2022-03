Utrecht entlässt Hake

Der FC Utrecht hat sich von René Hake getrennt. Wie der niederländische Erstligist mitteilt, übernimmt Co-Trainer Rick Kruys bis zum Saisonende die Geschicke des Teams.

„Die Ergebnisse der ersten Mannschaft sind zu lange hinter unseren Erwartungen und Ambitionen zurückgeblieben“, begründet Jordy Zuidam, Technischer Direktor in Utrecht, die Entlassung. Hake war seit November 2020 im Amt und war in 60 Pflichtspielen in der Verantwortung.