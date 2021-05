Real kontaktiert Koundé

Real Madrid zeigt konkretes Interesse an Jules Koundé vom FC Sevilla. Nach Informationen unserer französischen Partnerseite Foot Mercato haben die Königlichen Kontakt zu den Beratern des Innenverteidigers aufgenommen, um einen Transfer in die Wege zu leiten. Fraglich ist aber vor allem, ob Real die Verpflichtung in diesem Sommer finanziell stemmen kann.

Koundés festgeschriebene Ablöse liegt bei 90 Millionen Euro, vertraglich ist der 22-jährige Franzose noch bis 2024 gebunden. Die Andalusier sollen in der jüngeren Vergangenheit Angebote aus England über mehr als 50 Millionen Euro abgelehnt haben. Real ist auf der Suche nach neuem Personal für die zentrale Abwehr, da sowohl Sergio Ramos (35) als auch Raphaël Varane (28) in diesem Sommer ihre Koffer packen könnten.