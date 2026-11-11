Milan will Tresoldi schon im Winter

Der AC Mailand will bei Nicolò Tresoldi offenbar nicht bis zum Sommer abwarten. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass die Rossoneri schon im Winter einen Vorstoß wagen wollen, um den 22-jährigen Mittelstürmer vom FC Brügge loszueisen. Allerdings befürchten die Italiener, dass Brügge im Januar deutlich mehr Ablöse als die bislang kolportierten 50 Millionen Euro fordern könnte.

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Zuletzt sagte ein Vorstandsmitglied der Belgier, Tresoldi sei im Januar „unverkäuflich“. Alternativ bastelt Milan noch an einem Plan B. Sollte sich ein Deal für den deutschen U21-Nationalspieler im Winter nicht realisieren lassen, würde man bis Sommer abwarten. Für den Übergang wäre ein Leihgeschäft für einen anderen Stürmer angedacht, der die Offensive des Serie A-Klubs bis Ende Juni verstärken soll. Anschließend würde man dann aber All In gehen, um Tresoldi zu verpflichten.