Neuer Sturmkandidat für St. Pauli

Der FC St. Pauli stellt sich für die kommende Saison im Angriff neu auf und beschäftigt sich mit Patrick Schmidt vom 1. FC Heidenheim. Das berichtet die ‚Hamburger Morgenpost‘. Demzufolge ist der Kiezklub einer von mehreren Zweitligisten, die den 26-jährigen Angreifer unter Vertrag nehmen wollen.

Schmidt war in der abgelaufenen Rückrunde an Dynamo Dresden ausgeliehen und erzielte in 15 Einsätzen für die Sachsen sechs Treffer. In Heidenheim kommt der 1,85 Meter große Angreifer jedoch nicht an Stammspieler Tim Kleindienst (24) vorbei, weswegen man Schmidt wohl keine Steine in den Weg legen würde.