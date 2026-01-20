BVB forciert Transfer von Offensiv-Juwel

Borussia Dortmund drückt im Rennen um Rafael Belinho ordentlich auf das Gaspedal. Laut dem ‚Mirror‘ führten die Verantwortlichen mit den angereisten Beratern in den vergangenen Tagen persönliche Gespräche über einen möglichen Transfer. Im Mittelpunkt stand dabei die langfristige Perspektive, die der BVB dem 17-Jährigen bietet.

Das Rennen um Belinho wird für Dortmund jedoch keinesfalls ein Selbstläufer. Auch weitere europäische Topklubs wie der FC Bayern München, der FC Barcelona, Real Madrid, Manchester United und der FC Arsenal haben den Spieler auf dem Zettel. Der Linksfuß wechselte erst vor kurzem auf Wunsch seines Beraters von Dinamo Zagreb zu NK Kustosija, um die bestmögliche Entwicklung zu gewährleisten.