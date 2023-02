Nach Gnabry-Eklat: „Haben geredet wie Männer“

Nachdem sich Serge Gnabry für seinen Besuch der Pariser Fashionweek in der vergangenen Woche noch einen Einlauf von Sportdirektor Hasan Salihamidzic abholte, scheint nun alles wieder gut zu sein. Wie der 46-jährige Sportvorstand des FC Bayern gegenüber ‚Sky‘ verriet, gab es ein klärendes Gespräch zwischen den beiden: „Serge und ich haben ein sehr, sehr gutes Gespräch gehabt. Wir haben das besprochen, am nächsten Tag war das alles wieder gegessen.“ Kein Grund nachtragend zu sein, schließlich habe man alles geklärt „wie Männer“.

Gänzlich vergessen will Brazzo den Kurzausflug allerdings nicht. Sportliche Krisen würde der frühere Mittelfeldspieler in Zukunft lieber anders gelöst sehen: „Wenn wir zwei Spiele nicht gewonnen haben, müssen wir arbeiten, dass es wieder besser wird. Aber besser wird es nicht in Paris auf der Modenschau.“ Mit dem gestrigen 4:0-Sieg im DFB-Pokalachtelfinale gegen Mainz 05 scheint in München zumindest zeitweise wieder die Sonne.

