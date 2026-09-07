Menü Suche
Kommentar 2
FT-Exklusiv Premier League

Alonso lehnt Ex-Bayern-Profi ab

von Remo Schatz - Quelle: FT-Exklusiv
Renato Sanches lässt seinen Gegenspieler links liegen @Maxppp

Renato Sanches wird seine Karriere nicht beim FC Chelsea fortsetzen. Nach FT-Informationen haben sich die Blues mit dem aktuell vereinslosen Mittelfeldspieler beschäftigt, Trainer Xabi Alonso hat sich aber gegen die Verpflichtung entschieden. Der Baske will seinem aktuellen Kader vertrauen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sanches, dem Anfragen aus allen Top 5-Ligen vorliegen, hatte 2022 den OSC Lille verlassen und sich Paris St. Germain angeschlossen. Beim Nobelklub konnte sich der 29-Jährige aber nicht durchsetzen. Am Deadline Day wurde sein Vertrag an der Seine aufgelöst.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Chelsea
Renato Sanches

Weitere Infos

Premier League Premier League
Chelsea Logo FC Chelsea
Renato Sanches Renato Sanches
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert