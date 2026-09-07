Renato Sanches wird seine Karriere nicht beim FC Chelsea fortsetzen. Nach FT-Informationen haben sich die Blues mit dem aktuell vereinslosen Mittelfeldspieler beschäftigt, Trainer Xabi Alonso hat sich aber gegen die Verpflichtung entschieden. Der Baske will seinem aktuellen Kader vertrauen.

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Sanches, dem Anfragen aus allen Top 5-Ligen vorliegen, hatte 2022 den OSC Lille verlassen und sich Paris St. Germain angeschlossen. Beim Nobelklub konnte sich der 29-Jährige aber nicht durchsetzen. Am Deadline Day wurde sein Vertrag an der Seine aufgelöst.