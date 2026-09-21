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UEFA Nations League

Fünf Ausfälle bei Tuchel

von Fabian Ley
1 min.
Declan Rice und Thomas Tuchel @Maxppp

Thomas Tuchel muss einige Veränderungen in seinem Kader für die anstehenden Länderspiele vornehmen. Der englische Verband bestätigt, dass Cole Palmer (24/FC Chelsea), Kobbie Mainoo (21), Marcus Rashford (28/beide Manchester United), Tino Livramento (23/Newcastle United) und Declan Rice (27/FC Arsenal) fehlen werden.

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Durchgesickert war bereits, dass Morgan Gibbs-White (26/Nottingham Forest) nachnominiert wird. Darüber hinaus reagiert Tuchel mit der Berufung von James Garner (25/FC Everton) auf die zahlreichen Ausfälle. Die Three Lions treffen in der Nations League auf Weltmeister Spanien, auf Kroatien sowie zweimal auf Tschechien.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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