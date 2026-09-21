Fünf Ausfälle bei Tuchel
Thomas Tuchel muss einige Veränderungen in seinem Kader für die anstehenden Länderspiele vornehmen. Der englische Verband bestätigt, dass Cole Palmer (24/FC Chelsea), Kobbie Mainoo (21), Marcus Rashford (28/beide Manchester United), Tino Livramento (23/Newcastle United) und Declan Rice (27/FC Arsenal) fehlen werden.
Tino Livramento, Kobbie Mainoo, Cole Palmer, Marcus Rashford and Declan Rice have all been ruled of our forthcoming UEFA Nations League fixtures.— England (@England) September 21, 2026
James Garner and Morgan Gibbs-White have subsequently been called up and will join up with the rest of the squad on Tuesday.
Durchgesickert war bereits, dass Morgan Gibbs-White (26/Nottingham Forest) nachnominiert wird. Darüber hinaus reagiert Tuchel mit der Berufung von James Garner (25/FC Everton) auf die zahlreichen Ausfälle. Die Three Lions treffen in der Nations League auf Weltmeister Spanien, auf Kroatien sowie zweimal auf Tschechien.
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