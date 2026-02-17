Gala-Coach lockt Calhanoglu

Okan Buruk träumt von einer Verpflichtung von Hakan Calhanoglu. Das bekräftigt der Trainer von Galatasaray gegenüber der ‚Gazzetta dello Sport‘: „Ich kenne Hakan seit 15 Jahren, er ist ein Fan von Gala und unsere Fans würden ihn gerne hier sehen. Sagen wir mal so: wir erwarten ihn mit offenen Armen.“ Der 102-fache türkische Nationalspieler steht noch bis 2027 bei Inter Mailand unter Vertrag, kokettierte aber bereits mehrfach mit einem Abgang in die Süper Lig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 32-Jährige kennt Buruk noch aus dessen Zeit als Spieler in der (Junioren-)Nationalmannschaft. Seit vier Jahren ist Buruk Cheftrainer des türkischen Spitzenklubs. Gegenwärtig führt Gala die Tabelle mit drei Punkten Vorsprung vor Fenerbahce an. Auch Inter befindet sich in der Serie A auf Titelkurs und hat einen komfortablen Vorsprung von acht Punkten auf den zweitplatzierten Stadtrivale AC Mailand – nicht zuletzt dank Calhanoglu, der die Fäden im Mittelfeld der Nerazzurri zieht.