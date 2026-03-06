Menü Suche
Neuer Tor-Rekord: Lewandowski bleibt gelassen

von Tristan Bernert - Quelle: Sky
Robert Lewandowski strahlt @Maxppp

Robert Lewandowski lässt sich von dem Umstand, dass sein Bundesliga-Torrekord in dieser Saison von Harry Kane geknackt werden könnte, nicht aus der Ruhe bringen. „Harry schießt immer so viele Tore, er spielt wirklich gut und leistet große Arbeit. Und dann habe ich gesehen, dass ich das in 29 Spielen geschafft habe…Wenn ich 34 Spiele gespielt hätte, könnte ich mir vorstellen, dass ich sogar noch mehr Tore geschossen hätte“, so der Stürmer des FC Barcelona gegenüber ‚Sky‘.

Das Fazit des 37-Jährigen: „Dank ihm kann ich jetzt noch stolzer auf meinen Rekord sein.“ In der Saison 2020/21 kam Lewandowski für den FC Bayern in 29 Bundesliga-Partien auf 41 Tore – neuer Rekord in der Bundesliga. Kane steht aktuell nach 24 Einsätzen bei 30 Toren.

