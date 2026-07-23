85-Millionen-Angebot für Guimarães

Der FC Arsenal lässt im Werben um Bruno Guimarães (28) nicht locker. Laut ‚RTI Esporte‘ haben die Gunners ein neues Angebot bei Newcastle United für den zentralen Mittelfeldspieler eingereicht. Demzufolge offeriert Arsenal eine fixe Ablöse von 80 Millionen Euro plus fünf Millionen an möglichen Bonuszahlungen.

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In den vergangenen Wochen scheiterten die Londoner mit Angeboten in Höhe von 64 Millionen und 76 Millionen. Ob die neue Offerte die Verantwortlichen von Newcastle zufriedenstellt, ist fraglich. Zuletzt stand eine Summe über der 100-Millionen-Marke im Raum. Mit Guimarães selbst ist sich Arsenal bereits über einen Fünfjahresvertrag einig.