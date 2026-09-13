Englische Medien: Wirtz im zweiten Anlauf zum FC Bayern?

Der Wechsel von Florian Wirtz zum FC Liverpool kam im vergangenen Sommer einem Paukenschlag gleich. Eigentlich hatte sich hierzulande alles darauf eingestellt, dass der Spielmacher von Bayer Leverkusen zum FC Bayern München wechseln würde, der alles in Bewegung gesetzt und die Spielerseite lange umgarnt hatte. Doch Wirtz entschied sich für den schwereren Weg und wechselte zum FC Liverpool.

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Satte 125 Millionen Euro Ablöse legten die Reds für den heute 23-Jährigen auf den Tisch. Doch seitdem liefen die Dinge für den teuren Neuzugang und den nordenglischen Traditionsklub nicht nach Plan. Laut ‚Teamtalk‘ ist der FC Bayern daher „bereit zum Zuschlagen, sollte Liverpool das Vertrauen in Wirtz endgültig verlieren“. Die Münchner verfolgen die Situation des Edeltechnikers demnach „sehr genau“, die „seit langem bestehende Begeisterung für den deutschen Nationalspieler ist ungebrochen“.

Reds verlieren das Vertrauen

In seiner ersten LFC-Saison kam Wirtz in 33 Premier-League-Einsätzen lediglich auf fünf Tore und drei Vorlagen. Der Mittelfeldspieler kam nur schwer an, die Mannschaft funktionierte nicht gut. Am Ende blieb lediglich Platz fünf und Coach Arne Slot musste seine Koffer packen. Doch auch unter Andoni Iraola läuft es bislang nicht besser. ‚Teamtalk‘: „Wirtz hat in seinen ersten fünf Spielen der Saison nur eine Vorlage beigesteuert und noch kein Tor erzielt, was die Kritik an seinen Leistungen in Anfield weiter schürt.“

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Zwar wolle der spanische Coach nach eigener Aussage „das Beste aus Wirtz herausholen“, doch laut dem Sportportal gibt es im Klub bereits einige Stimmen, „die Bedenken haben, ob Wirtz das außergewöhnliche Niveau erreichen kann, das von ihm erwartet wurde“. Die Situation des DFB-Stars soll demnach am Ende der Saison womöglich neu bewertet werden, falls die Leistungsexplosion weiter ausbleibt. Der FC Bayern wird die Situation genau im Auge behalten.