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Offiziell 2. Bundesliga

Cottbus präsentiert ersten Neuzugang

von Julian Jasch
1 min.
Christian Kinsombi für Hansa Rostock im Einsatz @Maxppp

Energie Cottbus rüstet sich für die zweite Liga. Christian Kinsombi (26) stellt der Aufsteiger als ersten Neuzugang für die kommende Saison vor. Der Offensivspieler wechselt aufgrund seines auslaufenden Vertrags ablösefrei von Hansa Rostock nach Cottbus.

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Kinsombi marktierte in der abgelaufenen Spielzeit sieben Scorerpunkte (vier Treffer, drei Vorlagen) in Liga drei. „Christian ist ein Spieler, der nach unserer Auffassung sehr gut zu dem Fußball passt, den wir auch weiterhin hier bei uns spielen möchten. Er ist schnell und flexibel einsetzbar, kann in der Zentrale oder über die Außenbahn, aber auch ganz vorne im Angriff zum Einsatz kommen“, freut sich Chefcoach Claus-Dieter Wollitz auf die Zusammenarbeit.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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