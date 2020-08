Braga schnappt sich Gaitán

Nicolás Gaitán wechselt vom OSC Lille zu Sporting Braga. Der 32-Jährige kostet die Portugiesen keine Ablöse und unterschreibt einen Einjahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison. Das verkündet der portugiesische Erstligist offiziell.

Bei Lille war der offensive Mittelfeldspieler kaum noch zum Zuge gekommen und absolvierte in der abgelaufenen Saison lediglich vier Pflichtspiele für die Doggen. Nach fünf erfolgreichen Jahren bei Benfica Lissabon – auf die Stationen in Spanien, China, der USA und Frankreich folgten – wechselt der Argentinier nun zurück nach Portugal.

