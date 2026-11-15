Nach 1.467 Tagen: Vuskovic feiert HSV-Comeback

Beim Hamburger SV herrscht im Volksparkstadion am heutigen Volkstrauertag Feierstimmung. Nach seiner insgesamt 1.467 Tage langen Doppingsperre gibt Mario Vuskovic (24) im Testspiel gegen Hajduk Split (15 Uhr) sein Comeback. Bei der eigens angesetzten Partie gegen seinen Jugendklub steht der Innenverteidiger standesgemäß in der Startaufstellung.

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Für das eigentlich eher unbedeutende Testspiel, um während der Länderspielpause den Rhythmus nicht zu verlieren, erwartet der HSV mehr als 50.000 Zuschauer im Stadion. Bereits am 15. September gab Vuskovic sein Trainingscomeback, heute nun die Rückkehr auf den Spieltagsrasen.