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Offiziell Serie A

Dybala hat unterschrieben

von Dominik Sandler - Quelle: asroma.com
1 min.
Paulo Dybala jubelt @Maxppp

Die AS Rom kann nach langem Hin und Her doch weiter auf Paulo Dybala setzen. Wie die Giallorossi mitteilen, verlängert der Argentinier seinen Vertrag um eine Saison bis 2027. Zuvor stand lange ein Abschied im Raum, unter anderem liebäugelte der Linksfuß mit einem Wechsel in die argentinische Heimat.

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Jetzt aber bleibt der 32-Jährige und hängt noch ein Jahr dran. Vor vier Jahren war Dybala ablösefrei von Juventus Turin in die italienische Hauptstadt gekommen. Dem Vernehmen nach beinhaltet das neue Arbeitspapier doch keine Option zur Verlängerung. Dybala wird knapp drei Millionen Euro plus Boni pro Saison kassieren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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