Paukenschlag: BVB trennt sich sofort von Kehl

Noch im Laufe dieser Woche war Sebastian Kehl in Transferangelegenheiten für Borussia Dortmund unterwegs. Nun ist klar: Er trägt gar nicht mehr die Verantwortung dafür.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie der BVB mitteilt, hat man sich mit dem Sportdirektor auf eine sofortige Trennung verständigt.

Sport-Geschäftsführer Lars Ricken erläutert: „In einem sehr offenen Gespräch sind Sebastian Kehl, Carsten Cramer und ich zu der gemeinsamen Überzeugung gelangt, dass im Sommer der richtige Zeitpunkt für Veränderungen gekommen ist. Damit sich beide Seiten darauf vorbereiten können, haben wir uns einvernehmlich auf eine sofortige Beendigung von Sebastians Tätigkeit verständigt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Ist die Kehl-Trennung aus BVB-Sicht richtig? Ja, ohne Frage Ja, aber man hätte bis Sommer warten sollen Nein, er hat gute Arbeit geleistet Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Kehl lässt sich zitieren: „Borussia Dortmund hat mich mein halbes Leben begleitet und ich habe eine extreme Verbundenheit zu diesem großartigen Klub. Trotzdem haben wir nun gemeinsam das Gefühl entwickelt, dass es an der Zeit ist, neue Wege zu gehen – sowohl für den BVB als auch für mich. Zu diesem Ergebnis sind Lars, Carsten und ich heute in einem konstruktiven Gespräch gekommen. Ich habe Borussia Dortmund viel zu verdanken und bin stolz, rund 24 Jahre Teil der BVB-Familie gewesen zu sein. In dieser Zeit habe ich so viele unglaubliche Erfolge mit dem Verein, seinen Mitarbeitern und seinen fantastischen Fans feiern dürfen und es wird mich für immer stolz machen, Teil der Vereinshistorie zu sein. Das Feld hier ist bestellt, ich wünsche dem Verein bei seiner Neuausrichtung nur das Allerbeste und weiterhin die größtmöglichen Erfolge. Borussia Dortmund, das unglaubliche Stadion und die Südtribüne werden immer einen festen Platz in meinem Herzen haben. Es war mir eine Ehre."