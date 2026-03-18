Eintracht kämpft um Talente-Duo

Eintracht Frankfurt hat sich in den vergangenen Jahren mit millionenschweren Verkäufen europaweit einen Namen gemacht. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sollen zwei Verkäufe aber unbedingt verhindert werden. Demnach stehen Ebu Bekir Is und Alexander Staff am Main nicht zum Verkauf, die beiden 17-Jährigen seien „Teil des langfristigen Klub-Plans“.

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An Sechser Is sollen Schalke 04, der SV Werder und RB Salzburg Interesse signalisieren. Sturm-Juwel Staff soll aufgrund der mangelenden Profi-Perspektive bereits den Markt sondieren. Wie die Boulevardzeitung weiter ausführt, hat das Duo aber ohnehin noch keinen Wechselwunsch hinterlegt.