Erst vor wenigen Tagen berichteten englische Medien, der FC Arsenal sei an Kevin Schade dran. Und laut ‚Sky Sports‘ wächst das Interesse am 24-jährigen Flügelstürmer des FC Brentford. So strecke neben Arsenal auch der FC Liverpool die Fühler aus.

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Spuren sollen zuletzt außerdem zum FC Chelsea und Tottenham Hotspur geführt haben. Brentford will mögliche Transfer-Angriffe mit einer vorzeitigen Vertragsverlängerung samt Gehaltserhöhung abwehren. Entsprechende Gespräche sollen die Bees schon aufgenommen haben.

Schade, vor drei Jahren für 25 Millionen Euro vom SC Freiburg gekommen, steht nur noch bis 2028 unter Vertrag. In den ersten fünf Premier League-Spielen der neuen Saison erzielte der Rechtsfuß drei Tore.

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Auch der neue Bundestrainer Jürgen Klopp weiß um Schades Qualitäten, vertraute ihm gegen die Niederlande (1:1) einen Startelfplatz an. Es war Schades sechstes A-Länderspiel und das erst seit fast einem Jahr.