15 Millionen: Porto holt Pepê

Der FC Porto steht vor der Verpflichtung eines neuen Flügelstürmers. Nach Informationen der ‚L'Équipe‘ hat sich der portugiesische Topklub mit Grêmio Porto Alegre auf einen Sommer-Transfer des Brasilianers Pepê geeinigt. Die Ablöse soll 15 Millionen Euro betragen. Zusätzlich sichert sich Grêmio eine Weiterverkaufsbeteiligung von 12,5 Prozent.

Pepê, der bislang vorwiegend auf dem linken Flügel zum Einsatz gekommen ist, wurde im Sommer lose mit dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Nun geht der 23-Jährige den für Brasilianer nicht unüblichen Weg über Portugal, wo er sich in seiner Muttersprache verständigen kann. Seine Bilanz in der laufenden Saison: 33 Pflichtspiele, acht Tore und sieben Vorlagen.